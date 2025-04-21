Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт уклала шлюб зі своєю коханою після шести років стосунків

Крістен Стюарт із дружиною / © Associated Press

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Американська акторка Крістен Стюарт, яка прославилася завдяки ролі у серії фільмів "Сутінки", уклала шлюб зі своєю обраницею.

Про це стало відомо виданню TMZ із власних джерел. Зазначається, що акторка та її кохана, сценаристка Ділан Меєр, зіграли таємне весілля в Лос-Аджелесі. Наречені сказали одна одній так у неділю, 20 квітня. Весілля парочка влаштувала невеличне, в колі найближчих та найрідніших. Зі знаменитостей там засвітилася акторка Ешлі Бенсон та її чоловік Брендон Девіс.

Крістен Стюарт та Ділан Меєр перед весіллям отримували дозвіл в суді на укладання шлюбу. Врешті, 15 квітня закоханим надали відповідний документ в окрузі Лос-Анджелес. Видання TMZ зверталося до акторки та її обраниці за офіційними коментарями, однак ті поки що не квапляться розкривати таємниці особистого життя.

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Крістен Стюарт із дружиною / © Associated Press

Зазначимо, вперше Крістен Стюарт та Ділан Меєр познайомилися ще 2013 року на знімальному майданчику, однак роман їхніх закрутився лише 2019 року. Парочка заручилася 2021 року і вже серйозно замислюється над тим, аби стати батьками.

Нагадаємо, нещодавно українську ведучу Лесю Нікітюк запідозрили в таємному весіллі. Знаменитість видала одна деталь.