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Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт уклала шлюб зі своєю коханою після шести років стосунків
Пара зіграла таємне весілля в Лос-Анджелесі.
Американська акторка Крістен Стюарт, яка прославилася завдяки ролі у серії фільмів "Сутінки", уклала шлюб зі своєю обраницею.
Про це стало відомо виданню TMZ із власних джерел. Зазначається, що акторка та її кохана, сценаристка Ділан Меєр, зіграли таємне весілля в Лос-Аджелесі. Наречені сказали одна одній так у неділю, 20 квітня. Весілля парочка влаштувала невеличне, в колі найближчих та найрідніших. Зі знаменитостей там засвітилася акторка Ешлі Бенсон та її чоловік Брендон Девіс.
Крістен Стюарт та Ділан Меєр перед весіллям отримували дозвіл в суді на укладання шлюбу. Врешті, 15 квітня закоханим надали відповідний документ в окрузі Лос-Анджелес. Видання TMZ зверталося до акторки та її обраниці за офіційними коментарями, однак ті поки що не квапляться розкривати таємниці особистого життя.
Зазначимо, вперше Крістен Стюарт та Ділан Меєр познайомилися ще 2013 року на знімальному майданчику, однак роман їхніх закрутився лише 2019 року. Парочка заручилася 2021 року і вже серйозно замислюється над тим, аби стати батьками.
Нагадаємо, нещодавно українську ведучу Лесю Нікітюк запідозрили в таємному весіллі. Знаменитість видала одна деталь.