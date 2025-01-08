Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон таємно одружився з відомою моделлю, яка народила йому доньку – ЗМІ

Зірка "Сутінків", британський актор Роберт Паттінсон одружився з англійською моделлю С'юкі Вотергаус.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Пара нібито зіграла таємну весільну церемонію на Карибських островах. Закохані сказали одне одному омріяне "так" символічно у новорічну ніч. Паттінсон та Вотергаус розділили особливий день в їхньому сімейному житті в колі найближчий та найрідніших. Зокрема, 10-місячна донечка пари теж була на весіллі зіркових батьків. Дівчинку одягнули в яскраву сукню подружки нареченої.

"Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус одружилися на Новий рік на карибському курорті. Вони були такі милі, їхня дитина була там у чудовій маленькій сукні подружки нареченої. Їхня родина також була там, і це було таке миле весілля", - повідомляє інсайдер, який нібито був свідком весілля.

Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Видання Daily Mail вже звернулося до моделі та актора за офіційними коментарями, однак ті поки що ані підтверджують інформацію про весілля, ані спростовують її.

Зазначимо, Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус перебувають у стосунках від 2018 року. У грудні 2023-го стало відомо, що пара заручилася. У березні минулого року у закоханих народилася донька.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Леся Нікітюк оголосила, що вперше виходить заміж. Знаменитість вже прокоментувала свої заручини з молодшим на дев'ять років коханим.

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