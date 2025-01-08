Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон таємно одружився з відомою моделлю, яка народила йому доньку – ЗМІ

Пара влаштувала весільну церемонію на Карибських островах.
Зірка "Сутінків", британський актор Роберт Паттінсон одружився з англійською моделлю С'юкі Вотергаус.
Про це повідомляє видання Daily Mail. Пара нібито зіграла таємну весільну церемонію на Карибських островах. Закохані сказали одне одному омріяне "так" символічно у новорічну ніч. Паттінсон та Вотергаус розділили особливий день в їхньому сімейному житті в колі найближчий та найрідніших. Зокрема, 10-місячна донечка пари теж була на весіллі зіркових батьків. Дівчинку одягнули в яскраву сукню подружки нареченої.
"Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус одружилися на Новий рік на карибському курорті. Вони були такі милі, їхня дитина була там у чудовій маленькій сукні подружки нареченої. Їхня родина також була там, і це було таке миле весілля", - повідомляє інсайдер, який нібито був свідком весілля.
Видання Daily Mail вже звернулося до моделі та актора за офіційними коментарями, однак ті поки що ані підтверджують інформацію про весілля, ані спростовують її.
Зазначимо, Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус перебувають у стосунках від 2018 року. У грудні 2023-го стало відомо, що пара заручилася. У березні минулого року у закоханих народилася донька.
Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Леся Нікітюк оголосила, що вперше виходить заміж. Знаменитість вже прокоментувала свої заручини з молодшим на дев'ять років коханим.
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