ТСН у соціальних мережах

Зірка "Сутінків" Тейлор Лотнер вперше стане батьком і показав вагітну дружину

В артиста народиться первісток.

Тейлор Лотнер із дружиною

Тейлор Лотнер із дружиною / © instagram.com/taylorlautner

Зірка саги "Сутінки" Тейлор Лотнер, який зіграв роль Джейкоба Блека, вперше стане батьком.

Радісною новиною артист поділився у своєму Instagram. 34-річний актор опублікував серію світлин зі своєю дружиною Тейлор. На знімках Лотнер позував у чорних штанях та білій футболці, а його кохана у світлому вбранні.

Тейлор Лотнер із вагітною дружиною / © instagram.com/taylorlautner

Тейлор Лотнер із вагітною дружиною / © instagram.com/taylorlautner

Актор ніжно тримав животик обраниці, який вже починає округлюватися, та обіймав її. Тим часом дружина Лотнера демонструвала знімок УЗД маляти.

Тейлор Лотнер із вагітною дружиною / © instagram.com/taylorlautner

Тейлор Лотнер із вагітною дружиною / © instagram.com/taylorlautner

"Що може бути краще, ніж два Тейлора Лотнера?" – підписав світлини актор.

Тейлор Лотнер із вагітною дружиною / © instagram.com/taylorlautner

Тейлор Лотнер із вагітною дружиною / © instagram.com/taylorlautner

Зазначимо, Тейлор Лотнер перебуває в стосунках зі своєю коханою від жовтня 2018 року. 11 листопада 2021-го актор освідчився обраниці, а та ж відповіла йому згодою. Закохані зіграли весілля через рік після заручин. Радісну новину парочка тримала в таємниці. А нині ж подружжя оголосило, що в них народиться первісток.

Нагадаємо, нещодавно американську акторку Зендею після таємного весілля з британським артистом Томом Голландом запідозрили у вагітності. Такі плітки виникли не на порожньому місці.

