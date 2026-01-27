Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт розгнівалася на Трампа й зробила гучну заяву: "Пхатиму це в горлянку"

Крістен Стюарт, Дональд Трамп / © Associated Press

Голлівудська акторка та зірка саги «Сутінки» Крістен Стюарт зізналася, що серйозно розглядає можливість залишити Сполучені Штати.

Причиною такого рішення вона називає політичний курс Дональда Трампа та умови, в яких сьогодні змушена працювати американська кіноіндустрія. В інтерв’ю виданню The Times акторка поділилася, що в США їй дедалі складніше реалізовувати себе не лише як акторці, а й як режисерці. За словами Стюарт, у Голлівуді вона не відчуває повної творчої свободи, необхідної для розвитку власних авторських проєктів.

Крістен зізнається, що все більше дивиться у бік Європи, де, на її думку, кіномитці мають більше простору для експериментів і самовираження. Акторка вже має досвід роботи за межами США — раніше вона зняла стрічку «Хронологія води» у Латвії й залишилася задоволеною таким форматом співпраці.

Крістен Стюарт / © Associated Press

Наразі зірка мешкає між Лос-Анджелесом і Нью-Йорком, однак не приховує: у довгостроковій перспективі не впевнена, що так буде й надалі. Обурення у Стюарт викликають заяви Дональда Трампа щодо можливого запровадження жорстких обмежень для іноземного кіновиробництва.

«Я не можу там працювати вільно. Але я не хочу повністю здаватися. Я хотіла би знімати фільми в Європі. А потім пхатиму це просто в горлянку американському народові», — емоційно заявила акторка.

До слова, таким чином Стюарт різко розкритикувала ідею запровадження 100% мита на фільми, зняті за межами США, яку Трамп озвучив у травні 2025 року. Тоді президент пояснив ініціативу «національною безпекою» та прагненням повернути кіновиробництво до Америки. У кіноспільноті ці заяви спричинили хвилю обурення й жорстку реакцію з боку діячів індустрії та влади Каліфорнії.

