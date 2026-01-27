ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт розгнівалася на Трампа й зробила гучну заяву: "Пхатиму це в горлянку"

Акторка не погоджується з нововведенням президента США в кіноіндустрії.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Крістен Стюарт, Дональд Трамп

Крістен Стюарт, Дональд Трамп / © Associated Press

Голлівудська акторка та зірка саги «Сутінки» Крістен Стюарт зізналася, що серйозно розглядає можливість залишити Сполучені Штати.

Причиною такого рішення вона називає політичний курс Дональда Трампа та умови, в яких сьогодні змушена працювати американська кіноіндустрія. В інтерв’ю виданню The Times акторка поділилася, що в США їй дедалі складніше реалізовувати себе не лише як акторці, а й як режисерці. За словами Стюарт, у Голлівуді вона не відчуває повної творчої свободи, необхідної для розвитку власних авторських проєктів.

Крістен зізнається, що все більше дивиться у бік Європи, де, на її думку, кіномитці мають більше простору для експериментів і самовираження. Акторка вже має досвід роботи за межами США — раніше вона зняла стрічку «Хронологія води» у Латвії й залишилася задоволеною таким форматом співпраці.

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

Наразі зірка мешкає між Лос-Анджелесом і Нью-Йорком, однак не приховує: у довгостроковій перспективі не впевнена, що так буде й надалі. Обурення у Стюарт викликають заяви Дональда Трампа щодо можливого запровадження жорстких обмежень для іноземного кіновиробництва.

«Я не можу там працювати вільно. Але я не хочу повністю здаватися. Я хотіла би знімати фільми в Європі. А потім пхатиму це просто в горлянку американському народові», — емоційно заявила акторка.

До слова, таким чином Стюарт різко розкритикувала ідею запровадження 100% мита на фільми, зняті за межами США, яку Трамп озвучив у травні 2025 року. Тоді президент пояснив ініціативу «національною безпекою» та прагненням повернути кіновиробництво до Америки. У кіноспільноті ці заяви спричинили хвилю обурення й жорстку реакцію з боку діячів індустрії та влади Каліфорнії.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Анатолій Анатоліч поскаржився на відсутність людяності у поліції. Зірка заявив, що його дружину оштрафували на дорозі й зробив обурливу заяву.

Дата публікації
Кількість переглядів
259
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie