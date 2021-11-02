Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт оголосила про заручини зі своєю дівчиною

Кохана артистки освідчилася їй.

Американська акторка Крістен Стюарт повідомила шанувальникам про зміни у її особистому житті.

Так, зірка кіносаги "Сутінки" оголосила, що заручилася зі своєю дівчиною, сценаристкою Ділан Маєр. Радісною новиною знаменитість поділилася під час шоу Говарда Стерна.

Крістен Стюарт з коханою / instagram.com/spillzdylz

На запитання про те, чи планують Стюарт та Маєр зіграти весілля, акторка відповіла: "Ми одружуємося, це правда". Крістен зізналася, що її обраниця освідчилася їй, однак більше жодних подробиць щасливої події розголошувати не стала.

Крістен Стюарт з коханою / instagram.com/spillzdylz

Зауважимо, 2016 року Крістен здійснила камінгаут та заявила, що вона бісексуалка. Роман із Ділан в акторки закрутився у серпні 2019-го, після розриву з новозеландською моделлю Стеллою Максвелл, з якою Стюарт зустрічалася протягом двох років.

Крістен Стюарт з коханою / instagram.com/spillzdylz

За три місяці Стюарт офіційно підтвердила стосунки з Маєр, а також зізналася, що готова до одруження.

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