Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт оголосила про заручини зі своєю дівчиною

Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт оголосила про заручини зі своєю дівчиною

Крістен Стюарт / Associated Press

Кохана артистки освідчилася їй.

Американська акторка Крістен Стюарт повідомила шанувальникам про зміни у її особистому житті.

Так, зірка кіносаги "Сутінки" оголосила, що заручилася зі своєю дівчиною, сценаристкою Ділан Маєр. Радісною новиною знаменитість поділилася під час шоу Говарда Стерна.

Крістен Стюарт з коханою / © instagram.com/spillzdylz
Крістен Стюарт з коханою / instagram.com/spillzdylz

На запитання про те, чи планують Стюарт та Маєр зіграти весілля, акторка відповіла: "Ми одружуємося, це правда". Крістен зізналася, що її обраниця освідчилася їй, однак більше жодних подробиць щасливої події розголошувати не стала.

Крістен Стюарт з коханою / © instagram.com/spillzdylz
Крістен Стюарт з коханою / instagram.com/spillzdylz

Зауважимо, 2016 року Крістен здійснила камінгаут та заявила, що вона бісексуалка. Роман із Ділан в акторки закрутився у серпні 2019-го, після розриву з новозеландською моделлю Стеллою Максвелл, з якою Стюарт зустрічалася протягом двох років.

Крістен Стюарт з коханою / © instagram.com/spillzdylz
Крістен Стюарт з коханою / instagram.com/spillzdylz

 За три місяці Стюарт офіційно підтвердила стосунки з Маєр, а також зізналася, що готова до одруження.

Читайте також:

Наступна публікація