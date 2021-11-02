Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт оголосила про заручини зі своєю дівчиною

Кохана артистки освідчилася їй.
Американська акторка Крістен Стюарт повідомила шанувальникам про зміни у її особистому житті.
Так, зірка кіносаги "Сутінки" оголосила, що заручилася зі своєю дівчиною, сценаристкою Ділан Маєр. Радісною новиною знаменитість поділилася під час шоу Говарда Стерна.
На запитання про те, чи планують Стюарт та Маєр зіграти весілля, акторка відповіла: "Ми одружуємося, це правда". Крістен зізналася, що її обраниця освідчилася їй, однак більше жодних подробиць щасливої події розголошувати не стала.
Зауважимо, 2016 року Крістен здійснила камінгаут та заявила, що вона бісексуалка. Роман із Ділан в акторки закрутився у серпні 2019-го, після розриву з новозеландською моделлю Стеллою Максвелл, з якою Стюарт зустрічалася протягом двох років.
За три місяці Стюарт офіційно підтвердила стосунки з Маєр, а також зізналася, що готова до одруження.
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