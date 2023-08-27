Зірка "Сутінок" Ніккі Рід стала мамою вдруге і приголомшила фото домашніх пологів

Акторське подружжя - Ніккі Рід та Єн Сомерголдер - вдруге стали батьками.

Радісною новиною зі своїми шанувальниками зірка "Сутінок" поділилася в Instagram. Акторка повідомила, що у них народився син.

Як зізналася Ніккі, її пологи пройшли вдома у надувному басейні. Протягом усього часу акторку підтримували кваліфіковані акушерка та доула. Також під час народження дитини Ніккі використовувала спеціальні практики та мантри. Кадрами цієї важливої миті зірка поділилася з фанами.

Ніккі Рід народила другу дитину / Фото: instagram.com/nikkireed

Ніккі Рід народила другу дитину / Фото: instagram.com/nikkireed

"Це була одна з найбільш трансформаційних ночей у моєму житті, і пережити її знову з цими жінками було так приємно. Чесно кажучи, я відчула потребу поділитися чимось настільки особистим, тому що маю палке бажання підкреслити цінність акушерської допомоги та продемонструвати неймовірну мудрість, яку ці жінки привносять у пологовий простір та поза ним", - поділилася Рід.

Ніккі Рід народила другу дитину / Фото: instagram.com/nikkireed

Ніккі Рід народила другу дитину / Фото: instagram.com/nikkireed

Акторка зізналася, що для неї цей процес став дуже важливий та вона щаслива, що обрала саме такий спосіб, аби народити на світ свого сина.

"Коли я згадую своє народження, я не можу не відчувати майже невимовної любові до тих, хто піклувався про мене. Вони буквально підняли мене, коли моє тіло потребувало підтримки, і з тих пір підтримували мене в кожну мить невизначеності. Боже мій, народження - це так до біса красиво, і я безмежно вдячна неймовірним акушеркам, які тримають руки і серця жінок, коли вони приводять своїх дітей на світ", - поділилася зірка.

Ніккі Рід народила другу дитину / Фото: instagram.com/nikkireed

Нагадаємо, Ніккі Рід та зірка серіалу "Щоденники вампіра" Єн Сомерголдер мають старшу донечку Боді Солей Рід Сомерголдер, яка народилася 2017 року.

Читайте також: