Зірка "Сутінок" Ніккі Рід та Єн Сомерголдер очікують на другу дитину

Зірка "Сутінок" Нікі Рід та її чоловік, актор Єн Сомерголдер, вдруге стануть батьками.

Про поповнення у акторській родині Рід повідомила на своїй сторінці в Instagram. Акторка додала світлину з донькою на руках на тлі гірського пейзажу та показала чималий животик.

"2023 рік відзначає життя. Багато років мріяла і молилася про цей момент. Стільки кохання. Який подарунок. Як ви всі знаєте, у мене дуже суворі кордони в соціальних мережах, особливо коли йдеться про дітей та про те, що я обираю, щоб викладати у світ. Дуже дякую, що ви поважаєте це і надсилаєте позитив, доброту та кохання. Деякі речі надто хороші, щоб ними не поділитися", - написала Ніккі.

Фото: instagram.com/iansomerhalder

Єн також додав світлину вагітної дружини та доньки на свою сторінку та написав, що дуже вдячний Ніккі за можливість вдруге стати батьком.

"З самого дитинства я мріяв мати велику родину. Дякую тобі, Ніккі, що подарувала мені цей подарунок. Другий раунд починається! Дякую, дякую цій неймовірній людині за дар життя та любові, за те, що ти найнеймовірніша мама і так багато працюєш, щоб втілити мрії в реальність! Коли я робив цю фотографію, я не міг повірити, що бачу через об'єктив. Немає нічого прекраснішого...", - написав актор.

Нагадаємо, Ніккі Рід та зірка серіалу "Щоденники вампіра" Єн Сомерголдер одружилися 2015 року. Через два роки у пари народилася донька Боді Солей Рід Сомерголдер.

Читайте також: