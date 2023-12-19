Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон одружується зі своєю вагітною обраницею – ЗМІ

У коханої знаменитості помітили на безіменному пальці обручку з чималим діамантом.

Зірка "Сутінків", британський актор Роберт Паттінсон одружується з моделлю С'юкі Вотергаус, яка вагітна їхнім первістком.

Як пише TMZ, пару днями заскочили під час прогулянки вулицями Лондона. Папараці встигли зробити декілька знімків. Увагу фанів привернула рука С'юкі. Зокрема, модель засвітила на безіменному пальці обручку з чималим діамантом.

Користувачі припускають, що Роберт Паттінсон освідчився своїй обраниці, тож незабаром вони не лише стануть батьками, а й офіційно подружжям.

Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус / Фото: instagram.com/robpattinsonsociety

Наразі самі закохані тримають в секреті подробиці особистого життя. Ані Вотергаус, ані Паттінсон не коментують новини щодо їхніх ймовірних заручин.

Зазначимо, актор та модель зустрічаються від 2018 року. Закохані вкрай рідко ділилися подробицями особистого життя та майже не з'являлися разом на публіці. Однак у листопаді цього року стало відомо, що Роберт та С'юкі чекають на народження первістка.

Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нині редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає. Раніше ми писали, хто з зірок відгуляв весілля 2023 року.

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