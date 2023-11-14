Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер розсекретив, як вирішує суперечки з дружиною

Зірка саги "Сутінки" Тейлор Лотнер разом з дружиною Тей Лотнер, які нещодавно зіграли весілля, поділилися секретами здорових суперечок у їхньому шлюбі.

Як виявилося, за часи спільного проживання закохані мають різні погляди на спілкування. У цьому вони зізналися іноземному медіа People. Зокрема, за рік подружнього життя дружина Тейлора Тея зазначила, що під час їхніх розбіжностей вона потребує декількох хвилин мовчання. Тим самим жінка дає чоловікові час, аби той опанував себе.

"У нас із Тейлором дуже різні стилі спілкування. І тому, коли ми вступаємо у… розмову, навіть не хочу вживати слово "суперечка", то під час дискусії він (чоловік – прим. ред.) знає, що я мовчатиму", – зізналася дружина зірки.

Тейлор Лотнер зі своєю дружиною / Фото: instagram.com/taylorlautner

Натомість знаменитості важко змиритися зі стриманістю коханої. Йому знадобився час, щоб звикнути до того, що їй завжди потрібно охолонути, а потім повертатися до розмови. Порозумівшись, вони стали легше переживати конфлікти.

"Я зрозумів, що у такий момент вона просто втрачає світосприйняття. Їй потрібно зробити крок назад, взяти хвилинку, осмислити все і зрозуміти, що вона насправді відчуває. Як тільки ми зрозуміли наші стилі спілкування, нам одразу стало простіше розмовляти", – сказав Лотнер.

Тейлор Лотнер зі своєю дружиною / Фото: instagram.com/taylorlautner

До того ж молоде подружжя на тлі своєї першої річниці шлюбу зізналося, що їхні близькі пророкували появу багатьох перешкод після весілля. Попри те, наразі вони вважають своє спільне життя "легким і комфортним", водночас сподіваючись, що це не є лихим передвісником згасання кохання.

"Сподіваюся, це не повільне горіння або щось схоже. Поки все йде досить ідеально", – поділився актор саги "Сутінки".

Нагадаємо, що нещодавно світська левиця Періс Гілтон також відсвяткувала річницю зі своїм чоловіком, бізнесменом Картером Реумом. Бізнесвумен поділилася архівними світлинами з їхнього весілля.

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