Зірка "Сватів" Анна Кошмал похизувалася неймовірними вміннями своєї нової автівки

Акторка стала власницею Tesla.

Відома українська акторка Анна Кошмал похизувалася своїм новим придбанням.

Так, зірка "Сватів" у своїй Instagram-Stories повідомила, що стала власницею автомобіля марки Tesla та показала неймовірні особливості електрокара.

Так, за словами артистки саме в цій автівці є все те, що вона хотіла і не може натішитися своїй покупці.

instagram.com/smorkovkina

Також, як виявилося автомобіль може самостійно влаштовувати так званий "концерт" зі світломузикою. Так в автівці під музику підіймаються двері, включаються та виключаються фари.

instagram.com/smorkovkina

"Стільки захвату. За моєю спиною стоїть натовп народу. Перехожі зупинялися і не могли відірватися від сольного Tesla концерту", - розповіла зірка.

instagram.com/smorkovkina

"В кінці були ще бурхливі оплески для виконавиці", - підсумувала зірка.

Шанувальники привітали акторку з вдалою покупкою і виказали захват таким незвичайним вмінням автівки.

Нагадаємо, не так давно Анна Кошмал у мінісукні без білизни спричинила фурор в Мережі. Зірка постала у спокусливому образі.

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