Зірка "Сватів" Анна Кошмал показала рідкісне фото з чоловіком та відповіла, як з ним познайомилась

Українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вирішила трішки поділитися подробицями особистого життя.
Відома українська акторка Анна Кошмал тримає своє особисте життя за сімома замками.
Якщо артистка останнім часом все частіше й частіше розповідає про сина та показує його, то про чоловіка зірка нічого не говорить. Та фани не можуть заспокоїтися та просять Анну розповісти бодай щось.
Тож в Instagram-stories зірка розповіла про знайомство з коханим. Доля звела Анну з чоловіком на знімальному майданчику. Разом закохані вже п'ять років. Тому, судячи з того, що парочка зіграла весілля 2017 року, Анна з бойфрендом майже одразу узаконили стосунки.
До речі, розповідаючи про коханого, Кошмал показала аж дві спільні світлини. На першому знімку обличчя чоловіка не видно. Він обіймає Анну та пригортає її до себе. А от вже на другому – коханий акторки засвітив обличчя. Щоправда, Instagram-фільтр зробив з нього героя мультфільму, тож його зовнішність розгледіти складно.
Зазначимо, Анна Кошмал вийшла заміж за свого обранця взимку 2017 року. В червні 2018 року у подружжя народився син, якого вони назвали Михайлом.
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