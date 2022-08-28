Зірка "Сватів" Анна Кошмал показала рідкісне фото з чоловіком та відповіла, як з ним познайомилась

Відома українська акторка Анна Кошмал тримає своє особисте життя за сімома замками.

Якщо артистка останнім часом все частіше й частіше розповідає про сина та показує його, то про чоловіка зірка нічого не говорить. Та фани не можуть заспокоїтися та просять Анну розповісти бодай щось.

Тож в Instagram-stories зірка розповіла про знайомство з коханим. Доля звела Анну з чоловіком на знімальному майданчику. Разом закохані вже п'ять років. Тому, судячи з того, що парочка зіграла весілля 2017 року, Анна з бойфрендом майже одразу узаконили стосунки.

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

До речі, розповідаючи про коханого, Кошмал показала аж дві спільні світлини. На першому знімку обличчя чоловіка не видно. Він обіймає Анну та пригортає її до себе. А от вже на другому – коханий акторки засвітив обличчя. Щоправда, Instagram-фільтр зробив з нього героя мультфільму, тож його зовнішність розгледіти складно.

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, Анна Кошмал вийшла заміж за свого обранця взимку 2017 року. В червні 2018 року у подружжя народився син, якого вони назвали Михайлом.

Читайте також: