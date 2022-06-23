Зірка "Сватів" Анна Кошмал показала рідкісне фото з помітно підрослим сином

Українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал рідко ділиться сімейними світлинами.

Зазвичай, артистка публікує у своєму фотоблогу знімкими на, яких зображена лише вона.

Та знаменитість вирішила потішити шанувальників та показала фото зі своїм маленьким сином.

На знімку Анна разом з Михайликом стоять у вбиральні, а Анна тимчасом фотографує. До слова, помітно, що синочок акторки помітно подорослішав.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також на фото видно, що Михайлик зовні дуже схожий на свою зіркову матусю. Це вже неодноразово зазначали прихильники Анни. Вони говорили, що у хлопчика такі ж блакитні очі, як у мами, усмішка та носик.

Зазначимо, що Анна тримає в таємниці своє особисте життя. Відомо, що взимку 2017 року знаменитість вийшла заміж, а вже влітку 2018 року акторка народила первістка, якого назвала Михайлом.

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