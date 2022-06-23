Зірка "Сватів" Анна Кошмал показала рідкісне фото з помітно підрослим сином

Українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал рідко ділиться сімейними світлинами.
Зазвичай, артистка публікує у своєму фотоблогу знімкими на, яких зображена лише вона.
Та знаменитість вирішила потішити шанувальників та показала фото зі своїм маленьким сином.
На знімку Анна разом з Михайликом стоять у вбиральні, а Анна тимчасом фотографує. До слова, помітно, що синочок акторки помітно подорослішав.
Також на фото видно, що Михайлик зовні дуже схожий на свою зіркову матусю. Це вже неодноразово зазначали прихильники Анни. Вони говорили, що у хлопчика такі ж блакитні очі, як у мами, усмішка та носик.
Зазначимо, що Анна тримає в таємниці своє особисте життя. Відомо, що взимку 2017 року знаменитість вийшла заміж, а вже влітку 2018 року акторка народила первістка, якого назвала Михайлом.
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