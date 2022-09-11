Зірка "Сватів" Анна Кошмал показала рідкісне фото з рідним братом

Відома українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя.

Утім, сьогодні, 11 вересня, у родині знаменитості свято. Тож Анна зустрілася у ресторані з найближчими людьми. Навіть песика Кошмал взяла з собою.

Син Анни Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"У нас сьогодні свято в родині, гуляємо пішки і чекаємо на зустріч з найближчими. Фунтік теж з нами", - поділилася артистка у Instagram-stories.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Загалом, у ресторані був і рідний старший брат Кошмал - Сергій. Анна з ним сфотографувалася та опублікувала знімок, аби прихильники відповіли, чи схожа вона з ним.

"Це мій рідний братик Сергій. Схожі?" – поцікавилася знаменитість.

Анна Кошмал з братом / Фото: instagram.com/smorkovkina

Загалом, про рідного брата Анни мало що відомо. Його звати Сергієм, і він старший за акторку. Брат Кошмал працює програмістом.

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