Зірка "Сватів" Анна Кошмал показала, який вигляд мала на останніх місяцях вагітності

Відома українська акторка Анна Кошмал рідко тішить прихильників особистими світлинами.

Втім, останнім часом знаменитість все частіше й частіше ділиться особистим життям. Так, нещодавно зірка розповіла, як познайомилася зі своїм чоловіком, а тепер Анна показала, який вигляд мала на останніх місяцях вагітності.

На фото Кошмал позує перед камерою, спершись об стіну та тримаючись руками за кругленький животик. Анна одягнена у літній сарафан з квітковим принтом та має сонцезахисні окуляри.

Анна Кошмал на останніх місяцях вагітності / Фото: instagram.com/smorkovkina

До речі, навіть під час вагітності у акторки була витончена та струнка фігура, що запримітили шанувальники артистки.

Зазначимо, Анна Кошмал разом зі своїм чоловіком виховує сина Михайлика, якого акторка народила в червні 2018 року.

Нагадаємо, Анна Кошмал дійсно має струнку фігуру. Утім, задля цього вона побагато працює над собою. Зокрема, артистка займається йогою. Нещодавно Анна показала, як стає догори ногами та робить шпагат у повітрі.

Читайте також: