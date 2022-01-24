Зірка "Сватів" Анна Кошмал показала, який вигляд мала в дитинстві

Артистка пригадала шкільні роки.

Українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вирішила поспілкуватися зі своїми прихильниками.

Зокрема, в Instagram-stories артистку попросили, аби вона показала дитячі фото. Анна опублікувала знімок, на якому позувала перед камерою разом зі своїми братами. Акторка зображена у червоній кофтині.

"Хлопчик праворуч – це я. А ще мої брати та якась дівчинка", - підписала світлину зірка "Сватів".

Анна Кошмал у червоній кофтинці / instagram.com/smorkovkina

Також Анна пригадала й шкільні роки. Як розповіла акторка, їй легко давалося навчання. Окрім цього, шкільні предмети допомогли артистці у дорослому житті.

Анна Кошмал у дитинстві / instagram.com/smorkovkina

"У школі мені було нескладно добре навчатися. Але зараз я розумію, настільки важливі ці базові шкільні знання. Немає такого предмета, який би мені не знадобився. Хороше навчання зробило мене грамотною", - розповіла Анна.

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