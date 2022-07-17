Зірка "Сватів" Анна Кошмал пояснила, чому опинилася в клініці під крапельницями

Українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал нещодавно неабияк налякала своїх фанів, опублікував фото, на якому вона була під крапельницями.

Акторка пояснила, чому була у клініці.

Як з'ясувалося, зі здоров'ям Анни, на щастя, все добре. Знаменитість була в косметологічній клініці. Кошмал пояснила, що там спеціалісти ставили їй крапельницю з вітаміном С, аби вона краще почувалася.

"Зі мною все ок. До жодної лікарні я не потрапляла. В центрі косметології мені ставили крапельницю з вітаміном С для покращення самопочуття. Жодної драми", - пояснила Анна.

Анна Кошмал пояснила, чому спеціалісти ставили їй крапельниці / Фото: instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, фани Анни почали неабияк хвилюватися за свою кумирку, коли акторка опублікувала фото, на якому вона зображена під крапельницею в одній із клінік Києва. Знаменитість тоді нічого не пояснювала, а лише подякувала персоналу клініки, що поставили її на ноги.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, Анна Кошмал прокоментувала можливі знімання продовження серіалу "Свати". Акторка пояснила, чому це неможливо зробити.

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