Зірка "Сватів" Анна Кошмал приголомшила надскладною стійкою на голові

Артистка похизувалася своїми вміннями.

Українська акторка Анна Кошмал має дуже струнку та спортивну фігуру.

Так, зірка багато працює над своїм тілом. Вона чимало тренується та займається йогою. До слова, у своєму Instagram знаменитість похизувалася своїми вміннями. Зірка "Сватів" опублікувала короткий ролик, на якому показала надскладну стійку на голові.

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

На відео Анна сперлася на руки, а потім поступово почала випрямляти тіло догори. Згодом зірка стала на голову, показала шпагат, а потім звела ноги разом.

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

"А тим часом я", - підписала ролик зірка.

До речі, у коментарях під дописом Тарас Цимбалюк пожартував, що насправді Анна стала учасницею шоу "Танці з зірками", і наразі готується до виступів. І перший танець, який попався зірці, - це брейк-данс.

Нагадаємо, раніше в акторки запитували, як їй вдається мати таку струнку фігуру. Анна розповідала, що не їсть м’яса, а також займається йогою.

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