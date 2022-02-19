Зірка "Сватів" Анна Кошмал приголомшила схожістю з маленьким сином: "Мамина копія"

Знаменитість поділилася рідкісним знімком.

Українська акторка Анна Кошмал рідко ділиться сімейними світлинами.

Втім, час від часу артистка може показати фото, на яких зображена або з чоловіком, або з сином. Цього разу Анна показала підрослого Михайлика. На знімку щаслива акторка тримала свого синочка на руках, а хлопчик радісно усміхався.

"Моя безмежна любов і радість, мій ангел, моє спасіння і втіха. Щоразу, коли я дивлюся в ці блакитні очі, все на світі втрачає свій сенс", - поділилась знаменитість.

Анна Кошмал з сином / instagram.com/smorkovkina

Прихильники зірки "Сватів", своєю чергою зазначили, що Михайлик неабияк підріс. Окрім цього, вони написали, що синочок дуже схожий на матусю. Серед іншого, фани запримітили, що у них схожі блакитні очі, гарні усмішки та маленькі носики: "Мамина копія", "який вже дорослий", "дивовижно схожі".

Зазначимо, що Анна тримає в таємниці своє особисте життя. Відомо, що взимку 2017 року знаменитість вийшла заміж, а вже влітку 2018 року акторка народила первістка.

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