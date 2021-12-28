Зірка "Сватів" Анна Кошмал у бікіні розсекретила, як їй вдається бути такою стрункою

Зірка "Сватів" Анна Кошмал у бікіні розсекретила, як їй вдається бути такою стрункою

Артистка похизувалася ідеальною фігурою.

Українська акторка Анна Кошмал вирішила повідповідати на запитання своїх прихильників.

Зокрема, у зірки "Сватів" запитали, як їй вдається мати таку струнку фігуру. Так, Анна зізналась, що просто займається йогою та не їсть м’яса.

"Як завжди. Веганство та йога", - розсекретила у своєму Instagram Анна.

Анна Кошмал у купальнику / instagram.com/smorkovkina

Цікаво те, що зірка прикріпила своє фото, на якому зображена у крихітному чорному бікіні. Так, в Анни і дійсно неабияк струнку фігура. У знаменитості пружний прес та апетитні стегна.

Загалом, Анна рідко ділиться подібними світлинами. Втім, прихильники акторки однозначно тішаться, коли артистка публікує такі фото.

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