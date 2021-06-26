Зірка "Сватів" Анна Кошмал у крихітному топі грайливо похизувалася стрункою фігурою

Акторка поділилася літнім знімком.

Українська акторка Анна Кошмал захопила новою доволі пікантною публікацією.

Так, цього разу зірка серіалу "Свати" влаштувала фотосет у крихітному топі на зав’язках та шортиках. На чорно-білому знімку, який вона запостила в Instagram, 26-річна знаменитість грайливо позувала біля стіни, хизуючись струнким підтягнутим тілом. Анна спокусливо дивилася у камеру. Свій літній лук артистка доповнила косинкою та сорочкою.

instagram.com/smorkovkina

"На вулиці вже +40 і можна офіційно починати скаржитися на спеку, але я не буду. Я люблю сонце і мене ніколи не лякала спека! З радістю поглинаю все сонячне світло і вітамін D, адже щоліта відбувається щось особливе", – написала акторка та побажала фанам чудового літа.

Зі свого боку, прихильники не змогли не потішити красуню компліментами.

Яка розкішна

Ти вогонь

Бомба

Красуня! І тобі прекрасного літа

Нагадаємо, Анна Кошмал у мінісукні без білизни спричинила фурор в Мережі. Акторка постала у спокусливому образі.

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