Зірка "Сватів" Анна Кошмал відповіла, чи підтримує зв’язок з російськими акторами

Українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал зізналася, чи підтримує зв'язок зі своїми колегами з Росії.

До слова, знаменитість знімалась у проєктах, де грали й російські актори.

В Instagram-stories в Анни запитали, чи підтримує вона з кимось із них зв'язок. Кошмал відповіла, що ні. Разом з тим, акторка не намагалась нікого переконати з російських акторів, які підтримують війну в Україні.

"Ні, взагалі нікого не намагаюся переконати… Хіба що тільки Мішу, щоб їв не руками, а виделкою", - відповіла Анна.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Разом з тим Кошмал зазначила, що після того, як Росія розв'язала війну на сході України, вони перестала їздити до країни-агресорки. Востаннє Анна була в РФ на початку 2014 року.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, раніше Анна Кошмал розповіла, чи спілкується з акторами зі "Сватів" та чи підтримали її колеги за серіалом.

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