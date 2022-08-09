Зірка "Сватів" Анна Кошмал відповіла, як відреагувала на позицію Добронравова щодо війни в Україні

Українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал розповіла, як відреагувала на те, що актор Федір Добронравов вирішив стати на бік окупантів та підтримав війну в Україні.

Російський актор Федір Добронравов полюбився українцям завдяки ролі у серіалі "Свати", де також грала й українська акторка – Анна Кошмал.

Коли країна-агресорка Росія розв'язала в Україні жахливі війну, українці чекали на підтримку від Добронравова. Утім, російський актор став на бік злочинців. Він відкрито підтримав війну в Україні та навіть відвідував окупантів у госпіталях.

Загалом, у Анни Кошмал в Instagram-stories запитали, як вона відреагувала на таку поведінку актора, який у серіалі "Свати" зіграв її дідуся. Знаменитість відповіла, що взагалі вирішила на це не реагували. На думку Анни, є набагато важливіші речі, аніж поведінка Добронравова.

"Ніяк. Наразі є важливіші речі", - зазначила Анна.

Анна Кошмал про Добронравова / Фото: instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, 2017 року Служба безпеки України заборонила Федору Добронравову в'їзд до України терміном на три роки. Актор неодноразово дозволяв собі антиукраїнські публічні заяви та незаконно відвідував анексований Росією Крим.

Утім, 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва визнав дії Служби безпеки України щодо заборони в'їзду до України громадянину Російської Федерації Федору Добронравову протиправними та скасував усі рішення, ухвалені згідно з цією забороною.

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