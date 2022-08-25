Зірка "Сватів" Анна Кошмал відповіла, якою мовою розмовляє її 4-річний син

Українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал зізналася, що вони ще від перших днів життя сина вирішили, якою мовою він розмовлятиме.

Відома актора Анна Кошмал розповіла про мову у її родині.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що її 4-річний Михайлик розмовляє українською. Ба більше, батьки ще від народження хлопчика вчили його лише української мови.

Як зізналася Анна, це було правильне та свідоме їхнє з чоловіком рішення.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Коли Мишко народився, ми з чоловіком вирішили, що його першою і єдиною мовою вдома буде українська. Напевно, це було перше моє свідоме рішення в такому юному віці, і таке важливе. Повномасштабне вторгнення на нашу землю нас розбудило та навіки знищило отруйні ілюзії. Шість місяців", - написала Анна.

До речі, сама Кошмал теж розмовляє українською мовою. І таке рішення вона прийняла задовго до початку повномасштабного вторгнення.

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