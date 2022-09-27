Зірка "Сватів" Анна Кошмал зізналась, чому приховує свого чоловіка: "Я не готова жертвувати"

Українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал розповіла, чому тримає в секреті своє особисте життя.

Відома українська акторка Анна Кошмал тримає своє особисте життя за сімома замками.

Артистка майже нічого не розповідає про свого чоловіка. Якщо Анна й ділиться спільними з коханим фото, то показує його лише зі спини.

Як зізналась знаменитість у програмі ЖВЛ, вона не ділиться особистим життям, адже не хоче впускати туди когось стороннього. Анна розповіла, що й сам чоловік уникає публічності, а вона поважає його рішення.

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Я не люблю показувати особисте життя на публіку, бо це святе. Це те, чим я не готова жертвувати, ділитися заради новин. Мені не подобається, коли обговорюють мене зайвий раз незнайомі мені люди", - поділилася знаменитість.

Якщо ж про чоловіка Анна нічого не розповідає, то про маленького сина Михайлика – залюбки. Зокрема, Анна пригадала, як була в декреті. Так, акторка не могла всидіти вдома і вже через місяць пішла працювати. Маленького Михайлика Кошмал брала із собою на змімальний майданчик.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Вже через місяць, після того, як я народила, я вийшла працювати. Я їздила з малим на майданчик. Кожну годинку годувала і працювала", - зазначила Анна.

Розповіла знаменитість й про методи виховання сина у їхній родині. Михайлика сварить тато, а мама завжди хвалить.

"Звісно мама завжди добра, і тато завжди поганий. Ми так розподіляємо ролі. Але і тут треба балансувати", - додала акторка.

Зірка "Сватів" Анна Кошмал відверто про колег із серіалу, чоловіка та материнство

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