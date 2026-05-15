Зірка "Сватів" Анна Кошмал зізналася, як через 9 днів після пологів вийшла на сцену

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал, відома за серіалом «Свати», розповіла про момент, коли материнство і професія зіткнулися в найінтенсивнішій точці її життя.

На Міжнародний день сім’ї акторка зробила рідкісний виняток і заговорила про особисте. Вона пригадала досвід, який зазвичай не виносить у публічний простір. Кошмал поділилася історією про родину і роботу. Зірка розповіла про здійснену мрію, яка потребувала часу та спільного рішення з чоловіком. Водночас торкнулася теми материнства, що змінило її щоденний ритм. І зізналася, що баланс між сценою та домом іноді стає справжнім випробуванням.

«Минулого літа чоловікові дали відпустку, і ми вирушили у кемпінг. Жили в наметах на природі, де нас ніхто не чіпав. Це був неймовірний досвід — лише ми разом. Ці спогади про здійснену мрію залишаються з нами на все життя», — ділиться артистка в студії шоу «єПитання».

Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

Ця поїздка стала для родини способом вирватися з щільного графіка і прожити кілька днів у повній ізоляції від роботи та камер. Саме такі моменти, за словами акторки, дають відчуття справжньої опори. Вона не приховує, що цінує прості сімейні ритуали, але подібні пригоди залишають найсильніші емоційні сліди.

«Квитки продано, глядачі чекають. Неважливо, що в тебе сталося — професія є покликанням. Ти маєш бути на сцені», — зізнається Анна.

Саме з таким настроєм акторка повернулася до роботи майже одразу після народження другої дитини. Малюк з’явився на світ 11 березня, а вже за дев’ять днів вона вийшла на сцену перед повним залом. Це рішення вимагало максимальної концентрації та внутрішньої готовності. Попри фізичне навантаження, вона виконала професійні зобов’язання без перенесення вистави.

