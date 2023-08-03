Зірка "Сватів" Артем'єва нажахала зовнішнім виглядом: різко постарішала та посивіла

Вперше за довгий час артистка з'явилася на світському заході в Москві.

Зірка серіалу "Свати", російська акторка Людмила Артем'єва, яка зіграла Ольгу Ковальову, налякала різко постарілим виглядом.

Днями артистка з'явилася у Москві на одному зі світських заходів. Останнім часом артистка вкрай рідко виходить в люди. Тож до неї була прикута особлива увага. 60-річна Артем'єва не пропустила прем'єру нової стрічки, де зіграла головну роль.

Людмила Артем'єва

Людмила Артем'єва в серіалі "Свати" (по центру)

Перед присутніми Артем'єва постала у довгій червоній атласній сукні. Замість довгого каштанового волосся, з яким її звикли бачити глядачі, акторка з'явилася з короткою стрижкою та сивим кольором пасм.

Людмила Артем'єва

Зазначимо, що ще до початку повномасштабної війни зірці серіалу "Свати" Людмилі Артем'євій був заборонений в'їзд до України. 2017 року багатьом російським артистам, враховуючи Артем'єву, заборонили в'їзд до нашої країни через порушення українського кордону та незаконне відвідування окупованого Криму. Коли ж почалася повномасштабне вторгнення, Артем'єва у себе в Instagram написала декілька двозначних постів, про мир в усьому світі. Але згодом просто взагалі почала ігнорувати тему війни в Україні і стала мовчати. Артистка обрала продовжувати працювати в країні-терористці рф, заробляючи криваві рублі.

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