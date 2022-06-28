Зірка "Сватів" Добронравов вперше продемонстрував свою позицію щодо війни в Україні

Актор з серіалу "Свати" Федір Добронравов вперше публічно продемонстрував свою позицію щодо війни, яку в Україні вороже розв'язала Росія.

Актор Федір Добронравов, який має чимало колег в Україні та знімався у Києві, підтримав дії кремлівського диктатора Путіна.

До слова, Добронравов вирішив відвідати російських окупантів, які перебувають у госпіталі у Самарі.

Фото: скріншот з відео

Як пише російське пропагандистське видання kp.ru актор цікавився станом здоров'я загарбників, говорив їм слова підтримки та роздавав автографи.

Фото: скріншот з відео

Зазначимо, 2017 року Служба безпеки України заборонила Федору Добронравову в'їзд до України терміном на три роки. Актор неодноразово дозволяв собі антиукраїнські публічні заяви та незаконно відвідував анексований Росією Крим.

Утім, 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва визнав дії Служби безпеки України щодо заборони в'їзду в Україну громадянину Російської Федерації Федору Добронравову протиправними та скасував усі рішення ухвалені, згідно з цією забороною.

Нагадаємо, Анна Кошмал, яка стала відомою завдяки серіалу "Свати", розповіла про підтримку своїх колег. Як зізналася акторка, її підтримали лише Олександр Феклістов, який зіграв роль Сан Санича Берковича, та Андрій Бірін, який зіграв нареченого Жені, англійця Джека.

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