Зірка "Сватів" Капорін відмовився переходити на українську: "Російська – це не мова Путіна"

Зірка серіалу "Свати" Євген Капорін відмовився переходити на українську мову.

Актор продовжує вести соціальні мережі російською, а також нею розмовляє. На його думку, не треба робити з мови – ворога. В Україні є багато людей, які від народження розмовляють російською.

"Для мене цього питання немає. Я розмовляю та веду соцмережі російською, для мене це не проблема. Ми живемо в ілюзії чи реальності? Для мене реальність така: є багато людей, які розмовляють російською. Російська мова – це не мова Путіна. Це мова людини, яка народилася від дитинства говорить цією мовою. Є ще суржик. Я не вважаю, що російська армія прийшла, бо тут говорять російською", - розповів актор в інтерв'ю "24 Каналу".

Фото: kaporin_e/Instagram

Капорін також й прокоментував те, що російська – є мовою окупанта. Він зазначив, що люди, які від дитинства говорять цією мовою, вони не є ворогами. Вони розмовляють російською, адже саме так почали спілкуватися з мамою.

Ба більше, актор вважає, що для військових на передовій нині немає значення мовне питання. На його думку, ті хто нині піднімають скандал щодо російської мови – просто хайпують.

"Ще кажуть, що це мова окупанта. Як так? Люди, які з дитинства говорять російською, роблять це не тому, що це мова окупанта. Вони спілкуються мовою, якою почали говорити з мамою. Не думаю, що для військових, які зараз на передовій, важливе мовне питання. Мова – це класна тема для хайпу. Ті, хто зараз постійно говорить про неї, більше хайпують", - додав актор.

Нагадаємо, нещодавно в мовний скандал потрапила й ведуча Маша Єфросиніна. Вона зізналась, що їй складно перейти на українську мову, за що її почали критикувати. Утім, знаменитість пояснила свої слова.

Читайте також: