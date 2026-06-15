Зірка "Сватів" Кошмал показала знищену школу сина після атаки РФ на Київ: будівля згоріла вщент

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Російський удар по Києву 15 червня зачепив і родину української акторки Анни Кошмал — унаслідок атаки було знищено школу, де навчається її син.

Нічна масована атака РФ залишила по собі численні руйнування в різних районах столиці. Серед пошкоджених об’єктів опинився й освітній заклад, який відвідує син зірки серіалу «Свати» Анни Кошмал. Акторка показала наслідки удару в соцмережах. На оприлюднених кадрах видно зруйнований концертний зал навчального комплексу. Від будівлі фактично залишилося лише згарище. Подія глибоко вразила артистку.

У своєму Instagram Кошмал повідомила, що школа її сина зазнала російського удару та повністю згоріла. Також акторка наголосила, що країна-агресор має бути ізольована від цивілізованого світу та понести відповідальність за скоєні злочини проти України.

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Instagram-історія Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Йдеться про один із корпусів освітнього холдингу «А+» на території житлового комплексу «Комфорт Таун». Саме там навчався син знаменитості Михайло. Акторка опублікувала відео з місця події, аби показати реальні наслідки російської атаки для мирних мешканців столиці.

Це був лише один із численних епізодів нічного обстрілу Києва. Ворог застосував сотні дронів і ракети різних типів, а під ударом опинилися цивільні об’єкти в кількох районах міста. Водночас сили ППО знищили більшість повітряних цілей, однак уникнути руйнувань у столиці не вдалося.

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал зізналася, як через 9 днів після пологів вийшла на сцену.

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