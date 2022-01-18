Зірка "Сватів" Кошмал розчулила рідкісними фото з чоловіком та маленьким сином

Артистка поспілкувалася з підписниками у фотоблогу.

Українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал поспілкувалася зі своїми підписниками у Instagram.

Так, на прохання шанувальників артистка поділилася фото з особистого архіву. Кошмал запостила рідкісні кадри, на яких зображена зі своїм чоловіком Іваном і трирічним сином Михайликом.

Анна Кошмал з сином, коли він був зовсім маленьким / instagram.com/smorkovkina

Зараз Михайлику три роки / instagram.com/smorkovkina

І якщо свою дитину знаменитість показала у різні роки ї життя, то свого обранця Анна тримає у таємниці. На знімку з коханим вона прикрила його обличчя собою – Іван взяв дружину на руки. А той романтичний фотосет відбувався у полі.

Анна Кошмал з чоловіком / instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, що своє особисте життя Кошмал тримає за сімома замками. Взимку 2019 року акторка офіційно підтвердила, що вийшла заміж. До цього часу пара тривалий час перебувала у цивільному шлюбі і, врешті, узаконила свої стосунки. Про обранця зірки відомо лише те, що його звуть Іван і він не має жодного стосунку до акторської професії. З коханим Анна була знайома з дитинства – вони жили по сусідству.

Показала Анна й себе у дитинстві / instagram.com/smorkovkina

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