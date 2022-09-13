Зірка "Сватів" Кошмал розповіла про своє ставлення до зірок, які не можуть перейти на українську

Акторка Анна Кошмал відповіла, як ставиться до знаменитостей, які не можуть спілкуватися українською мовою.

Від початку повномасштабної війни українці відмовляються спілкуватися російською, адже нею говорить ворог. Натомість люди переходять на рідну українську.

Утім, не всі це можуть зробити. Деякі говорять, що їм складно спілкуватися українською, тож продовжують російською. Серед таких є й зірки шоубізнесу .

Відома українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал відповіла, що не розуміє цієї позиції. На її думку, мова – це потужна зброя проти ворога, якою потрібно користуватися. Артистка порадила більше практикуватися, і тоді на українську мову буде нескладно перейти.

Анна Кошмал про українську мову / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Не розумію, як можна мати таку потужну зброю проти ворога як мова і не користуватися нею. Одні виправдання, немає жодних конструктивних аргументів, щоб продовжувати говорити ворожою, коли зараз, особливо зараз, так важлива своя! Всі вчаться, потрохи переходять, комусь дуже складно, але тут головне бажання і практика", - зазначила акторка.

До речі, раніше Анна теж розмовляла російською. Утім, ще до початку повномасштабного вторгнення вона почала говорити українською. Акторка зізнається, що спочатку робила у мові багато помилок, та нині ж їх значно менше.

Анна Кошмал про українську мову / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Нескладно, але це частина моєї професії, з мовою у мене і так все було ок. Але, щоб повністю перелаштуватися знадобився час. Відверто кажучи, я й досі іноді роблю помилки, але все менше і менше", - поділилася зірка.

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