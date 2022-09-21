Зірка "Сватів" Кошмал звернулася до колег з Росії: "За вами вже йдуть"

Акторка Анна Кошмал розповіла своїм колегами з Росії, яка доля на них чекає за мовчання про війну в Україні.

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал шокована, що замість розвитку росіяни обирають лише занепад.

У своєму Instagram знаменитість обурилася, що заради божевільних амбіцій, країна-агресорка вторглася у незалежну країну та вбиває невинних людей. Ще більше акторку шокує те, що росіяни підтримують політику кривавого диктатора Путіна.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Я досі не можу повірити в це безумство! Замість того, щоб будувати, йти вперед, радіти життю, ростити дітей і робити життя кращим, "сусідня країна" продовжує розв'язувати найкривавішу і найстрашнішу війну 21-го століття і готова всіх повбивати, і своїх, і не своїх, заради божевільних амбіцій, прикритих відвертою брехнею", - обурилася Анну.

Та ще більше Кошмал здивувало те, що її російські колеги обрали мовчазну згоду або підтримку жахливої війни.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Утім, Анна зазначила, що кожен винний буде покараний. Люди, які підтримали війну, будуть відповідати за свої вчинки.

"Мої російські колеги тим часом розказують про "нелегкі часи для спорту" і "все буде добре". Звісно, легше вдавати що все ок! Але! Повірте, поки ви це не зупините, нічого хорошого не буде! Не робіть ілюзій, що війна, яку розв'язала ваша країна, вас не торкнеться! Торкнеться! За вами вже йдуть! Рано чи пізно вам доведеться дуже дорого розплачуватись за підпорядкування, страх чи криваві переконання!" – звернулася до російських колег Анна.

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