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Зірка "Сватів" Олеся Железняк спантеличила заявою, що Зеленський хоче вбити її дітей

Зірка "Сватів" Олеся Железняк спантеличила заявою, що Зеленський хоче вбити її дітей

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
2956
Час на прочитання
2 хв
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Зірка "Сватів" Олеся Железняк спантеличила заявою, що Зеленський хоче вбити її дітей

Олеся Железняк

Артистка щиро дивується, чому росіян називають окупантами.

Російська акторка Олеся Железняк, відома багатьом за роллю Лариси Буханкіної у серіалі "Свати" спантеличила черговими дивними заявами.

Цього разу Железняк пригадала свою роботу у серіалі "Свати" разом з колишнім актором та продюсером, а нині президентом України Володимиром Зеленським. На шоу пропагандиста Бориса Корчевнікова Железняк заявила, що тепер Зеленський хоче вбити її дітей:

"Мені хочеться сказати: "Володя, ну, невже ти мене так ненавидів, що ти хочеш вбити моїх дітей?". Я пам'ятаю, суботу, неділю ми йшли Хрещатиком і там висіли прапори американські. Я думаю, може зло так і приходить", - сказала Железняк.

Олеся Железняк в серіалі
Олеся Железняк в серіалі "Свати"

Згадала путіністка й свого двоюрідного брата Олександра, який перебуває в Україні і не спілкується з артисткою. "Я його називаю одурманений, він рахує, що одурманена я. Що ж виходить, що ми погані для всіх? Як же так. Виходить, що вже й не ми звільняли, а ми окупанти виходить", - щиро дивується путіністка.

Заявила Железняк, що коли була в госпіталі, то побачила в обличчях російських окупантів "спокій" та "світло". Водночас, путіністка здивувалася, коли побачила в обличчях українських захисників "злобу" та "небажання пробачати":

"Коли мені потрапляють якісь відео, умовно кажучи, з іншого боку (бійці ЗСУ – прим.ред), і я бачу, що обличчя спотворено злобою. І я бачу, що в людини не добре на душі. Він не готовий пробачити. І коли я бачу наших воїнів, у них обличчя такі спокійні. Це правда. Як вони ставляться до життя, там правди більше. Я бачила людину, яка лежить без руки, без ноги. Він лежить, і він світлий", - записалася у фізіогномісти Железняк.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Олеся Железняк привітала кривавого диктатора путіна з днем народження, у якому зізналася російському вбивці у коханні і висловила йому своє захоплення.

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Дата публікації
Перегляди
2956
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