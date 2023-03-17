Зірка "Сватів" Олеся Железняк спантеличила заявою, що Зеленський хоче вбити її дітей

Російська акторка Олеся Железняк, відома багатьом за роллю Лариси Буханкіної у серіалі "Свати" спантеличила черговими дивними заявами.

Цього разу Железняк пригадала свою роботу у серіалі "Свати" разом з колишнім актором та продюсером, а нині президентом України Володимиром Зеленським. На шоу пропагандиста Бориса Корчевнікова Железняк заявила, що тепер Зеленський хоче вбити її дітей:

"Мені хочеться сказати: "Володя, ну, невже ти мене так ненавидів, що ти хочеш вбити моїх дітей?". Я пам'ятаю, суботу, неділю ми йшли Хрещатиком і там висіли прапори американські. Я думаю, може зло так і приходить", - сказала Железняк.

Олеся Железняк в серіалі "Свати"

Згадала путіністка й свого двоюрідного брата Олександра, який перебуває в Україні і не спілкується з артисткою. "Я його називаю одурманений, він рахує, що одурманена я. Що ж виходить, що ми погані для всіх? Як же так. Виходить, що вже й не ми звільняли, а ми окупанти виходить", - щиро дивується путіністка.

Заявила Железняк, що коли була в госпіталі, то побачила в обличчях російських окупантів "спокій" та "світло". Водночас, путіністка здивувалася, коли побачила в обличчях українських захисників "злобу" та "небажання пробачати":

"Коли мені потрапляють якісь відео, умовно кажучи, з іншого боку (бійці ЗСУ – прим.ред), і я бачу, що обличчя спотворено злобою. І я бачу, що в людини не добре на душі. Він не готовий пробачити. І коли я бачу наших воїнів, у них обличчя такі спокійні. Це правда. Як вони ставляться до життя, там правди більше. Я бачила людину, яка лежить без руки, без ноги. Він лежить, і він світлий", - записалася у фізіогномісти Железняк.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Олеся Железняк привітала кривавого диктатора путіна з днем народження, у якому зізналася російському вбивці у коханні і висловила йому своє захоплення.

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