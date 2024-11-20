Зірка "Сватів" публічно відхрестився від Росії і пояснив, чому не збирається там жити

Російський актор Олександр Феклістов, який знімався у серіалі "Свати", розповів, як відхрестився від Росії і чому не повернеться туди жити.

Артист від самого початку повномасштабної війни засудив вторгнення РФ до України та підтримав українців. Спочатку Феклістов залишався в Росії, адже був переконаний, що в такі часи потрібен своєму глядачеві. Однак вистави за участю актора почали скасовувати через його антивоєнну позицію. Врешті, Олександр Феклістов прийняв рішення переїхати до Іспанії.

"У мене було відчуття, що я маю працювати там, що мені потрібен глядач і я йому потрібен. Під час війни я певний час працював. Потім все повалилося. Закрили одну виставу, другу, третю…", - розповів актор інтерв'ю для Марка Леві та Антона Привольнова.

Олександр Феклістов / Фото: скриншот з відео

До Росії Олександр Феклістов повертатися не збирається. Як говорить артист, він розуміє, що там у нього майбутнього немає. Тож, артист прийняв рішення залишатися в Іспанії, адже така можливість є.

"Я не готовий іти працювати знову двірником, опалювачем тощо. А майбутнє у мене тільки таке було в Росії. Навіщо мені жити в всьому цьому? Я можу жити просто біля моря, така можливість є. Не у всіх є така можливість, а мені пощастило, в мене є", - пояснив актор.

Артист також додав, що йому надходили пропозиції повернутися до РФ та відновити театральну роботу. Однак, він навіть вислуховувати подібне не став.

Зазначимо, Олександр Феклістов не підтримав загарбницькі дії Росії. Ще 2014 року він виступив проти анексії Криму та війни на сході України. Актор також засудив повномасштабне російське вторгнення на українські землі. 2024 року стало відомо, що Феклістов покинув РФ та оселився в Іспанії.

Читайте також: