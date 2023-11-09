Зірка "Сватів" видала маячню про "єдність України та РФ" і про "темну матерію", яка цьому заважає

Акторка-путіністка Олеся Железняк, яка у серіалі "Свати" зіграла Ларису Буханкіну, продовжує пробивати дно своїми пропагандистськими заявами.

В інтерв'ю черговому РосЗМП росіянка видала, що "Україна та Росія мають бути разом" і що українці та росіяни "один народ".

"Мені здається, що ми маємо бути разом. Я не знаю, як це має бути оформлено, у всього є якийсь юридичний бік, якого я не торкаюся, але з людської точки зору, мені здається, ми маємо бути разом. Ми – одне, бо культура у нас спільна", - видала порцію маячні Железняк.

Також, на думку одіозної артистки, Україну та Росію "розсварила якась третя сторона, темна матерія, якесь зло". На прохання уточнити, що ж це за "зло" Железняк заявила: "Я вважаю, що це злі американці. Є якась сила, яка хоче все зруйнувати".

Олеся Железняк / Фото: скриншот з відео

Заявила путіністка й те, що коли була в Києві під час знімань "Сватів", то помітила "взаємозв'язок культур" України та Росії.

" І я пам'ятаю, що у мене думка: ну звичайно, лише тут міг бути Гоголь. Тут у повітрі це все, його образи, вони через тебе проходять. Там все дихає тим, що писав. Ну, що Гоголь, що він, українець? Гоголь – росіянин, бо це все Росія. Як поділити Булгакова? Я була в музеї Булгакова, пам'ятаю Андріївський узвіз, "Білу гвардію", яка там була написана. А "Майстер та Маргарита" – це Москва, яка тут. Як ти це розділиш?" – розійшлася Железняк.

Нагадаємо, раніше Олеся Железняк полила брудом президента України Володимира Зеленського та пожалілася на своїх родичів, які в неї залишилися в Україні.

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