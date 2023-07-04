Зірка "Сватів" Железняк "наїхала" на Зеленського та пожалілася на родичів з України

Російська акторка Олеся Железняк, відома багатьом за роллю Лариси Буханкіної у серіалі "Свати", полила брудом президента Володимира Зеленського та згадала, що в Україні в неї є родичі.

Скандальна артистка особисто знайома з головнокомандувачем України ще від часів, коли він був актором та гумористом. Тоді путіністці Железняк здавалося, що він "любить росіян та їхню культуру". Однак скандальна акторка обурилася, що у Зеленського змінилося ставлення до громадян країни-агресорки, зокрема після вторгнення Росії до України та анексії Криму. Железняк, яка підтримує війну, не розуміє, чому сталися такі зміни.

Олеся Железняк / Фото: скриншот з відео

"Коли він став президентом України, ми думали, що це чудово, бо думали, що він любить росіян. А потім я побачила виступи запеклі. Це так було "жорстоко і зі злом". Вбивчо було це бачити", - сказала скандальна акторка в інтерв'ю російському пропагандисту.

Також путіністка пожалілася на родичів з України. За словами Железняк, вона з ними не спілкується, бо "вони говорять все навпаки". Судячи з того, що акторка підтримує війну, рідні намагалися їй донести, що Росія вторглася до України, обстрілює мирні міста та вбиває невинних людей.

Олеся Железняк / Фото: скриншот з відео

"Я ні з ким зараз не спілкуюся. Так сталось, що це мої рідні, близькі…Мої двоюрідні брати і сестри, троюрідні родичі... Вони писали мені... Але зараз такий момент, коли ми не можемо почути одне одного. Були спроби спілкування. З їхнього боку були частково слова зі звинуваченнями. Нині немає спілкування. Тяжко… Вони говорять усе навпаки… Навіть не розумію, як це поєднується!" – пожалілася путіністка.

Олеся Железняк / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, Олеся Железняк підтримує війну в Україні та захоплюється загарбницькою політикою кремлівського диктатора Путіна. Акторка не цурається розповсюджувати російську пропаганду та поливати брудом президента Зеленського. Нещодавно Железняк спантеличила заявою, що головнокомандувач України хоче вбити її дітей.

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