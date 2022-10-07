Зірка "Сватів" Железняк спантеличила привітанням Путіна і нарвалася на хейт українців

Росіянка Олеся Железняк, відома глядачам як Лариса із серіалу "Свати", записала відеопривітання Путіну до Дня народження і поділилася їм у своїх соціальних мережах.

У своєму зверненні до російського диктатора акторка заявила, що щаслива та пишається тим, що живе у РФ.

"Дякую вам за почуття батьківщини. Дякую, що своїх хлопчиків я можу виховувати як хлопчиків, а дівчинку - як дівчинку. Я вас дуже люблю. Я захоплююсь вами! Я захоплююсь тим, як ви тримаєте удар. Я захоплююсь вашим спокоєм! Я щаслива, що у мене, моєї родини і нашої країни такий президент", - промовила у ролику путіністка.

На таку заяву Железняк одразу відреагували українські глядачі та зірки шоубізнесу. Відео російської акторки розмістив на своїй сторінці журналіст Дмитро Гордон.

"Зірка російського театру та кіно з українськими ім'ям та прізвищем Олеся Железняк привітала фюрера з днюхою", - написав Гордон.

У коментарях під відео українці висловили своє розчарування та неповагу до зірки "Сватів".

Дурепа, подивимось, що ти скажеш через рік!

Це ж треба так д*пу діда лизати!

Цікаво, що вона скаже, коли до її "хлопчиків" прийдуть з військомату?

Також свою думку написала телеведуча Маша Єфросиніна: "Я до кінця відео так сподівалася, що вона скаже, що це жарт і відправить його на х*й".

Пройти повз скандальне відео Железняк не змогла акторка Анна Кошмал, яка довгий період знімалася із нею у "Сватах".

Сторіз Анни Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Зупиніть землю, я зійду! Леся! Я не можу повірити в це! Твій президент - кровожерливий вбивця і брехун! Це просто жестяк, бл*ха...", - написала Кошмал.

Нагадаємо, що не лише Железняк, а й інші актори серіалу "Свати" виявилися прихильниками Путіна та підтримали вбивства українців. Так, актор Федір Добронравов, який зіграв Івана Будька, їздив до шпиталю провідати окупантів. А ось Тетяна Кравченко, відома за роллю Валентини, народилася і виросла у Донецьку, але підтримала окупацію рідного міста і назвала серіальну онуку Анну Кошмал "підлою" і "не вдячною".

Раніше Анна Кошмал розповіла, що думає про російських акторів зі "Сватів" та як вона відреагувала на таке ставлення колег до війни.

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