Зірка "Сватів" Железняк спантеличила привітанням Путіна і нарвалася на хейт українців

Російська акторка розчарувала українських глядачів, емоційно привітавши Путіна із днем народження.
Росіянка Олеся Железняк, відома глядачам як Лариса із серіалу "Свати", записала відеопривітання Путіну до Дня народження і поділилася їм у своїх соціальних мережах.
У своєму зверненні до російського диктатора акторка заявила, що щаслива та пишається тим, що живе у РФ.
"Дякую вам за почуття батьківщини. Дякую, що своїх хлопчиків я можу виховувати як хлопчиків, а дівчинку - як дівчинку. Я вас дуже люблю. Я захоплююсь вами! Я захоплююсь тим, як ви тримаєте удар. Я захоплююсь вашим спокоєм! Я щаслива, що у мене, моєї родини і нашої країни такий президент", - промовила у ролику путіністка.
На таку заяву Железняк одразу відреагували українські глядачі та зірки шоубізнесу. Відео російської акторки розмістив на своїй сторінці журналіст Дмитро Гордон.
"Зірка російського театру та кіно з українськими ім'ям та прізвищем Олеся Железняк привітала фюрера з днюхою", - написав Гордон.
У коментарях під відео українці висловили своє розчарування та неповагу до зірки "Сватів".
- Дурепа, подивимось, що ти скажеш через рік!
- Це ж треба так д*пу діда лизати!
- Цікаво, що вона скаже, коли до її "хлопчиків" прийдуть з військомату?
Також свою думку написала телеведуча Маша Єфросиніна: "Я до кінця відео так сподівалася, що вона скаже, що це жарт і відправить його на х*й".
Пройти повз скандальне відео Железняк не змогла акторка Анна Кошмал, яка довгий період знімалася із нею у "Сватах".
"Зупиніть землю, я зійду! Леся! Я не можу повірити в це! Твій президент - кровожерливий вбивця і брехун! Це просто жестяк, бл*ха...", - написала Кошмал.
Нагадаємо, що не лише Железняк, а й інші актори серіалу "Свати" виявилися прихильниками Путіна та підтримали вбивства українців. Так, актор Федір Добронравов, який зіграв Івана Будька, їздив до шпиталю провідати окупантів. А ось Тетяна Кравченко, відома за роллю Валентини, народилася і виросла у Донецьку, але підтримала окупацію рідного міста і назвала серіальну онуку Анну Кошмал "підлою" і "не вдячною".
Раніше Анна Кошмал розповіла, що думає про російських акторів зі "Сватів" та як вона відреагувала на таке ставлення колег до війни.
Читайте також: