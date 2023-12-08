Відомий український актор відповів, чому не пішов на фронт попри те, що отримав повістку

Український актор, зірка комедії "Свінгери", ведучий і музикант Михайло Кукуюк відверто відповів, як після отримання повістки йому відмовили у службі.

Так, попри бажання актора стати на захист України, у нього виявили серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, через поганий зір. Втім, він не збирається сидіти склавши руки. За словами Кукуюка, він вже зараз роздумує, як допомогти військовим. Навіть замислився про курси психіатрії, оскільки це вкрай важливо для бійців, які повертаються з фронту.

Михайло Кукуюк

"Коли нам у театр прийшли повістки, пішли з хлопцями ставати на облік. Мене не взяли – зіпсоване очне дно, астигматизм нашарувався. Нині весь час думаю, де можу знадобитися. Знаю театри, де працівники пішли одразу на курси психіатрії військової. Зараз це потрібно, бо приходять з фронту військові, які вигоріли через контузії та пережитий шок", - зазначив Михайло в інтерв'ю oboz.ua.

Нагадаємо, нещодавно на передовій показалися актори Студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов. Разом з прихильниками вони назбирали коштів, відвезли допомогу бійцям в низку областей і опублікували фотозвіт.

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