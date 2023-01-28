Зірка "Свінгерів" Михайло Кукуюк розповів, що просився на фронт і чому його не взяли

Зірка комедії "Свінгери", актор, ведучий і музикант Михайло Кукуюк поділився, що хотів взяти до руки зброю і йти на фронт захищати Україну.

Проте його не взяли через проблеми зі здоров'ям. Про це артист розповів у програмі "Ранок Вдома". Тож Кукуюк вирішив робити те, що у нього виходить найкраще і нести свою службу на культурному фронті.

Разом із своїм гуртом "Мотлох" актор відвідує і військових. За словами музиканта, такі зустрічі дарують йому силу та натхнення:

"Не було страху. Коли говориш з нашими хлопцями, дівчатами то дійсно на душі стає спокійніше. Я теж просився на фронт, але моя короткозорість дозволила б мені хіба кухарем бути. Тож мені досі хочеться частку себе серед військових залишити, бо там відбувається матч, а я на лаві запасних, скажімо так. Тож підіймаю бойовий дух військовим, як вмію. Бо мотивація та підтримка наших західних союзників – це серйозний мікс, який допомагає бити ворога", – прокоментував Кукуюк.

Михайло Кукуюк

Зірка також поділився, що зараз активно працює в театрі, дає концерти зі своїм музичним гуртом, а ще пише і читає вірші. Такі заходи Кукуюк називає "Високою поезією", вони є виключно для дорослої аудиторії і, в порівнянні з попередніми, мають докорінно інші, глибокі сенси.

"Висока поезія" замислювалася як трошки інверсійна штука, як такий собі оксюморон. Я писав різні, абсолютно дибільні вірші й назвав це високою поезією, але з часом воно якось набуло іншого забарвлення. А виступ лише для глядачів 18+, бо багато відвертих розмов, нецензурна лексика. Все почалося після "руського воєнного корабля", але погодьтеся, в наших умовах має бути можливість випустити на волю негативні емоції. Втім після війни ми маємо повертатися до нормальної цензурованої лексики", – поділився Кукуюк.

Сьогодні актор вірить лише в світле майбутнє та налаштовує себе та інших на перемогу.

"Чекаємо на концерти у Севастополі, в Донецьку, в Маріуполі, в Луганську. Всім бажаю — перемоги, яку ми гарно потім відсвяткуємо, погудимо, погомонімо й потихеньку розійдемося відбудовувати нашу країну", – сказав актор.

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