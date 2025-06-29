Зірка "Таксі" Котіяр розійшлася з відомим режисером після 18 років стосунків: колишні зробили заяву

Маріон Котіяр і Гійом Кане / © Associated Press

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Французька оскароносна акторка Маріон Котіяр та її обранець, режисер Гійом Кане, офіційно розійшлися після 18 років стосунків.

Пара зробила спільну заяву, яка підтвердила давні чутки про їхнє розставання. 49-річна Маріон та 52-річний Гійом були разом майже два десятиліття, однак так і не узаконили стосунки. Попри це, у пари народилося двоє дітей. У своїй офіційній заяві вони наголосили, що рішення про розрив було прийнято за взаємною згодою, і закликали поважати їхнє приватне життя, пише Associated Press.

"Після 18 років разом Маріон Котіяр та Гійом Кане вирішили розлучитися за взаємною згодою. Опублікувавши цю заяву, Маріон і Гійом також висловлюють бажання, щоб їхнє особисте життя, а особливо життя їхніх двох дітей, залишалося недоторканним", – повідомив представник пари виданню Agence France-Press.

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Маріон Котіяр і Гійом Кане / © Associated Press

Причини розставання не розголошуються, однак Котіяр та Кане сподіваються уникнути подальших спекуляцій і чуток. До слова, потягом останніх років ЗМІ неодноразово писали про нібито проблеми у стосунках пари. Та Гійом Кане наголошував, що вони — "звичайна родина, яка переживає складні часи, змінюється, але залишається разом". Цього разу зірки все ж поставили крапку в стосунках.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія назвала, що стало для неї останньою краплею перед розлученням із мільярдером Захуром.