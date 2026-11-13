Зірка "Танців з зірками", відверта сповідь акторки та сльози Могилевської: чим здивує новий випуск "Голосу-14"

Тренери "Голосу країни-14" / © пресслужба каналу "1+1"

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На сцені «Голосу країни-14» не вщухають емоції, а кожне сліпе прослуховування стає історією про сміливість, мрії та бажання бути почутим.

У четвертому випуску народного вокального шоу, прем’єра якого відбудеться 15 листопада о 21:00 на каналі 1+1 Україна, глядачі побачать запальні виступи, несподівані зізнання та сльози тренерів. Зокрема, одна з учасниць після того, як до неї не повернувся жоден із тренерів, не приховувала обурення та заявила, що вони ще пошкодують про своє рішення.

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«Я просто в шоці!» — емоційно відреагувала учасниця і звернулася до тренерів зі словами: «Ви всі ще пошкодуєте». Водночас дівчина отримала від Наталії Могилевської, Тіни Кароль та MONATIK слушні поради й настанови, які доможуть їй рухатися далі. А на яких саме словах одна з зіркових наставниць не змогла стримати сліз — глядачі побачать у випуску.

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Тренери «Голосу країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

Не минулось і без гумору. Один з учасників настільки захопився Тіною Кароль, що назвав її «своєю пінаколадкою». А запальне виконання українського сучасного хіта так сподобалося співачці, що вона навіть залишила тренерське крісло та пішла танцювати.

Серед учасників четвертого випуску сліпих прослуховувань люди з дуже різними історіями. Зокрема, на сцену проєкту вийшов брат суперфіналіста «Голосу країни-12» Сергія Соловйова. Він зізнався, що втомився бути в тіні і тепер хоче заявити про себе самостійно.

Ще одна учасниця навчалася у всесвітньо відомому музичному університеті Берклі у США, заспівала в дуеті зі Святославом Вакарчуком у Нью-Йорку, а нині повернулася до рідної Одеси. За лаштунками її прийшов підтримати відомий танцівник і зірка проєкту «Танці з зірками» Макс Леонов.

Макс Леонов / © YULA company

Особливу увагу привернула історія акторки театру та кіно, учасниці творчого об’єднання МУР і мюзиклу «Кабаре». На «Голос країни» вона прийшла не лише заради музичної мрії, а й щоб підтримати жінок, які пережили насильство, харасмент і неприпустиму поведінку на роботі.

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«Я відчула це на собі. Я працювала в таких умовах, і не один рік. Мене оцінювали як сексуальний об’єкт. Ти приходиш на репетиції працювати, а там щось чуєш про свою попу чи груди. Режисер називав це режисерським методом роботи», — зізналася дівчина.

Підтримати її прийшла ведуча Марічка Падалко — саме вона заохотила акторку податися на проєкт і спробувати свої сили на сцені «Голосу країни».

Не менш відвертою була й Наталія Могилевська, яка розповіла про незвичайний досвід: свого часу, вже будучи відомою артисткою, вона вирішила піти працювати до Театру імпровізації, щоб випробувати себе в новій ролі.

Наталія Могилевська / © пресслужба каналу "1+1"

«Мені було дуже незручно, коли молоді гумористи сміялися наді мною. Це був жах для мене і мого статусу», — розповіла Наталя.

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Втім, саме заради нового досвіду артистка й наважилася на цей крок — хотіла краще відчувати себе, своє тіло та душу.

MONATIK тим часом згадав, як свого часу всі засинали під пісню Наталії Могилевської «Місяць по небу ходить», пожартувавши, що артистка створювала дитячий контент ще до того, як це стало мейнстримом. У відповідь Наталія поділилася сімейним секретом.

MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

«Моя дитина мабуть єдина дитина, якій я не співала пісню „Я кажу ні (Місяць)“. Я щовечора придумую для неї нову пісню. Мелодія та сама, але різні теми — про події дня, що минув. Так вона мені також розповідає, що з нею сталося за цей день. До речі, дуже важко було молодшу доньку привчити розповідати якісь позитивні речі. І коли вона зрозуміла, що я даю яскраву реакцію на такі новини, вона більше стала ділитися зі мною. І от щоразу це нова колискова. Думаю, от чого я їх не записую?» — зізнається артистка.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна та на Netflix. Ведучі сезону — Юрій Горбунов і Катерина Осадча, ведуча бекстейдж — Наталі Солонік. Тренери — Тіна Кароль, Наталія Могилевська, MONATIK та Артем Пивоваров.

Нагадаємо, нещодавно відгримів третій випуск сліпих прослуховувань «Голосу країни-14». На сцені виступив племінник лідера «Другої Ріки» Валерія Харчишина, а історії учасників не дали стримати сліз.

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