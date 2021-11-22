Зірка "Татусевих доньок" Арзамасова вперше показала обличчя свого 3-місячного сина

Артистка в серпні народила первістка.

Російська акторка, зірка серіалу "Татусеві доньки" Ліза Арзамасова в серпні народила сина, якого назвала Левом.

Молода матуся приховувала обличчя свого хлопчика. Втім, сьогодні, на честь свята День сина, зірка привітала свого малюка та нарешті показала його. Знаменитість опублікувала у своєму Instagram ролик, на якому зображений Лев. На відео малюк лежить на животику та зворушливо усміхається на камеру.

"Ми вирішили не ховатися більше. Тішимося самі і хочемо, аби тішилися й ви. Тим більше перед такою усмішкою складно встояти. Вірю в те, що хороших людей на землі багато", - підписала відео артистка.

До речі, прихильники зірки запримітили, що Лев дуже схожий на свою маму. Вони зазначили, що хлопчик – копія Лізи.

Нагадаємо, що 2020-го року Арзамасова відвідала окупований Крим.

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