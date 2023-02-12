Зірка тенісу Стаховський, який воює у Бахмуті, через війну розлучається з дружиною-росіянкою

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський з початком повномасштабного вторгнення пішов воювати за Україну у лавах ЗСУ і наразі боронить країну у найгарячішій точці – місті Бахмут.

Стаховський знайшов час, аби поспілкуватися з журналістами "Українського свідка", які приїхали у Бахмут. Під час інтерв'ю, зокрема, зірка тенісу зізнався, що вирішив розлучитися зі своєю дружиною Анфісою, яка родом з Сибіру, з Кемерово.

Сергій Стаховський з дружиною

Стаховський зізнався, що вони з дружиною-росіянкою розійшлися на тлі того, що спортсмен пішов воювати за Україну. Ще на початку повномасштабної війни Сергій намагався якось спілкуватися і владнати стосунки. Тоді дружина і діти Стаховського перебували в Угорщині:

"Спілкувався з дітьми, з дружиною, бо тоді ще намагався якимось чином усе владнати, пояснити дружині, що тут такий п*здець коїться. А те, що вони там живуть у якомусь нормальному середовищі, не означає, що все має такий вигляд в Україні. Тому що в Україні зовсім інакше. Тут люди втрачають дітей, батьків, родини", - сказав захисник.

Сергій Стаховський з дружиною

Він зазначив, що війна пришвидшила процес розставання:

"Вона прискорила процеси порозуміння. Показала біле та чорне. Тут ти або живий, або ти мертвий. Або ще, буває, поранений. Тут немає такого, що можна зробити якусь політику, якимось чином домовитись. Все дуже просто і дуже страшно інколи", - додав спорстмен.

Також захисник зізнався, що у розлученні найбільше йому шкода за дітей:

"Шкодую за дітей, бо я все життя був впевнений, що такого вчинку не зроблю. Тут мені за себе навіть соромно, тому що це найбільший удар для дітей", - сказав Стаховський.

Сергій Стаховський з дружиною та дітьми

Він додав, що вони поки не знають про рішення мами і батька розійтися і він намагатиметься якомога більше приховувати від них цю інформацію

"Я їм цього не кажу. Вони ще не знають. Вони знають, що йде війна, що тато в Києві, тато часто їздить кудись, тому що він же змагався, його і так, в принципі, не було в дома. Вони якимось чином звикли. Вони також не знають що мама з татом в таких трошки…" – сказав Стаховський.

Нагадаємо, що Сергій Стаховський та росіянка Анфіса Булгакова одружилися 2011 року. У шлюбі в пари народилося троє дітей – 8-річна донька Таїсія, 6-річний син Нікіфор та трирічний син Алекс.

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