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Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко через рік після розлучення завагітніла первістком

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Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко через рік після розлучення завагітніла первістком

Кейлі Куоко / Фото: Associated Press

Американська акторка розсекретила стать майбутнього малюка.

Зірка серіалу "Теорія великого вибуху", американська акторка Кейлі Куоко вагітна первістком.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram та опублікувала фото, де у неї видніється чималий животик. Кейлі вже знає стать дитини. Вона разом зі своїм обранцем, американським актором Томом Пелфі, влаштувала гендер-паті.

Вагітна Кейлі Куоко / © instagram.com/kaleycuoco
Вагітна Кейлі Куоко / Фото: instagram.com/kaleycuoco

У пари наступного року народиться дівчинка.

Кейлі Куоко зі своїм обранцем / © instagram.com/kaleycuoco
Кейлі Куоко зі своїм обранцем / Фото: instagram.com/kaleycuoco

"Крихітка Пелфрі з'явиться 2023 року. Я на сьомому небі від щастя... Я кохаю тебе, Томе Пелфрі", - поділилася щаслива акторка.

Кейлі Куоко зі своїм обранцем / © instagram.com/kaleycuoco
Кейлі Куоко зі своїм обранцем / Фото: instagram.com/kaleycuoco

Нагадаємо, Кейлі Куоко двічі виходила заміж. Першим чоловіком акторки став тенісист Раян Світінг. Та через три роки вони розлучилися. Другим чоловіком Кейлі став актор Карл Кук. Утім, їхній шлюб тривав недовго. У вересні 2021 року пара розлучилася. Про стосунки Кейлі з актором Томом Пелфі стало відомо у березні цього року.

Кейлі Куоко зі своїм обранцем / © instagram.com/kaleycuoco
Кейлі Куоко зі своїм обранцем / Фото: instagram.com/kaleycuoco

Зазначимо, для 36-річної зірки серіалу "Теорія великого вибуху" це перша дитина.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
425
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