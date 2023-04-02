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Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко народила первістка та показала перші фото дитини

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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583
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Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко народила первістка та показала перші фото дитини

Кейлі Куоко з обранцем / Фото: Associated Press

Знаменитість народила дівчинку.

Зірка серіалу "Теорія великого вибуху", американська акторка Кейлі Куоко народила первістка.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram. Кейлі разом зі своїм обранцем, актором Томом Пелфрі, стали батьками дівчинки. Доньку, яка з'явилася на світ 30 березня, пара назвала Матильдою.

Кейлі Куоко з донькою / © instagram.com/kaleycuoco
Кейлі Куоко з донькою / Фото: instagram.com/kaleycuoco

"Представляємо вам Матильду Кармін Річі Пелфрі, нове світло у нашому житті! Ми надзвичайно щасливі та вдячні за це маленьке диво. Дякуємо лікарям, медсестрам, родині та друзям, які надзвичайно допомагали нам протягом останніх кількох днів", - поділилася акторка.

Зокрема, Кейлі не стала приховувати дитину, а вже й показала її перші фото у Мережі.

Донька Кейлі Куоко / © instagram.com/kaleycuoco
Донька Кейлі Куоко / Фото: instagram.com/kaleycuoco

Нагадаємо, про вагітність зірки "Теорії великого вибуху" стало відомо у жовтні минулого року. Батьком дитини став актор Том Пелфрі.

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Дата публікації
Перегляди
583
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