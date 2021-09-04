Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко розлучається з чоловіком-актором

Пара була у шлюбі 3 роки.

Подружжя акторів Кейлі Куоко та Карл Кук оголосило про розлучення.

Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" та її обранець розірвали стосунки після трьох років шлюбу. Про це екси повідомили виданню People. Знаменитості зізналися, що хотіли приховати подію від фанів, втім, все ж вирішили публічно розповісти про це.

"Попри глибоку любов і повагу одне до одного, ми усвідомили, що наші нинішні шляхи ведуть нас в протилежних напрямках. Немає жодного гніву або ворожості, якраз навпаки", – йдеться у повідомленні.

Кейлі Куоко та Карл Кук / instagram.com/kaleycuoco

Екси також поділилися, що ухвалили рішення розлучитися разом. Актори додали, що більше не розповідатимуть про це та попросили фанатів проявити повагу.

Кейлі Куоко та Карл Кук / instagram.com/kaleycuoco

Нагадаємо, Кейлі Куоко та Карл Кук познайомилися 2016 року на кінних перегонах. У листопаді 2017-го Карл освідчився коханій у її день народження. За рік пара одружилася. Втім, жити разом актори почали лише 2020-го. Подружжя разом не жило через те, що займалося зведенням свого спільного будинку. Дітей у них немає.

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