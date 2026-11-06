Зірка TikTok і учасник Kalush Orchestra без маски: хто підкорюватиме "Голос країни" у новому випуску

Олена Українець / © пресслужба каналу "1+1"

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У третьому випуску сліпих прослуховувань «Голосу країни-14» на глядачів чекають не лише вокальні виступи, а й неочікувані історії учасників, які наважилися вийти за межі звичного життя.

Новий епізод шоу вийде 8 листопада о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна та на Netflix за підпискою в Україні. Цього разу перед зіроквими тренерами виступлять популярна викладачка вокалу з TikTok, учасник Kalush Orchestra, співочий лісник, племінник фронтмена «Другої Ріки» Валерія Харчишина та інші виконавці. Серед них також буде рок-співачка, чий виступ спонукатиме одного з наставників до відвертих зізнань.

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Тренери «Голосу країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

Викладачка з TikTok, яку колись відмовилися бачити на сцені

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Однією з учасниць стане Олена Українець — викладачка вокалу та TikTok-блогерка, чиї емоційні уроки збирають мільйони переглядів. За лаштунками шоу вона розповіла, що свого часу майже відмовилася від мрії стати співачкою. Причиною стала жорстка критика продюсера, який замість оцінки вокальних здібностей зосередився на її зовнішності.

«Як сказав один продюсер: у тебе криві ноги і косі очі. Куди тобі сунутися? Я вирішила, що, мабуть, не потрібно мені на сцені співати. Можливо, я недостатньо талановита. Значить, і нема чого рипатися», — пригадала викладачка.

Зрештою Олена знайшла себе у викладанні вокалу, а її нестандартна манера роботи з учнями принесла їй популярність у соцмережах. Ба більше, один із її роликів навіть прокоментувала Леді Гага. Тепер блогерка спробує підкорити й телевізійну сцену.

Олена Українець / © пресслужба каналу "1+1"

Учасник Kalush Orchestra, який мріє про сольну кар’єру

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Ще один учасник ефіру — Штомбер Вомбер, який виступає у складі Kalush Orchestra. За час роботи з гуртом він відіграв близько 300 концертів і побував у різних куточках світу. Однак тепер музикант хоче розвиватися самостійно та виконувати власні композиції.

Для нього участь у «Голосі країни» стане нагодою показати себе не лише як частину відомого колективу, а і як окремого артиста. На сцені він планує позбутися звичного сценічного образу.

«Я хочу нарешті показати людям, як виглядаю. На сцені „Голосу країни“ зніму маску і свій костюм і покажу, хто за нею стоїть, покажу свій голос, обличчя і щоб люди знали, що такий хлопчина як я, так вміє співати», — розповів Штомбер Вомбер.

Штомбер Вомбер / © пресслужба каналу "1+1"

Тіна Кароль розповість про незвичне хобі

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Не обійдеться випуск і без розмов про життя тренерів поза сценою. Після виступу Максима Харчишина, племінника лідера гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина, та його незвичного подарунка наставники поділилися власними способами відпочинку.

Тіна Кароль зізналася, що любить поратися на городі та робити домашні заготівлі. Співачка вважає такі заняття своєрідною творчістю, яка допомагає перемикнутися й позбутися негативних емоцій.

«Спробуйте займатися городом і закрутками. Це як творчість, але трошки інше. Відволікає від негативу і знімає злість», — порадила співачка.

Тіна Кароль / © 1+1

Інші тренери також розповіли про свої захоплення. Артем Пивоваров любить збирати LEGO, MONATIK знаходить натхнення в малюванні, а Наталія Могилевська відновлює сили завдяки медитаціям і подорожам у гори.

«Я не лінуюсь, на два-три дні їжджу в гори. У Кам’янці-Подільському зараз мої гори. Раніше часто їздила в Індію», — поділилася Могилевська.

Дивіться третій випуск сліпих прослуховувань «Голосу країни-14» 8 листопада о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна та на Netflix за підпискою в Україні. Ведучими шоу стануть незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча, а ведуча бекстейджу — Наталі Солонік.

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