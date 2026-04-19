Зірка TikTok Влад Шевченко ледь не опинився в центрі теракту в Києві та шокував деталями

Влад Шевченко з сім’єю / © instagram.com/vlad.shevchenko_

Сім’я відомого TikTok блогера і зірки «Ліги сміху» Влада Шевченка ледь не стали жертвами теракту в Голосіївському районі Києва 18 квітня і дивом уникли небезпеки — їх врятувала випадковість.

Історія почалася як звичайний ранок. Дружина артиста разом із маленькою донькою планували прогулянку. Маршрут пролягав через супермаркет «Велмарт». Саме там згодом розгорнулися трагічні події. Вони вже майже виходили. Але все змінила одна дрібниця. Рішення, яке здавалося буденним, виявилося вирішальним.

«Настя з Алісою збиралися йти в парк через «Велмарт». Затрималися на 15 хвилин через те, що Настя вирішила накрутити волосся, тому що «такий настрій». Коли підійшли до виходу з ЖК, почули крики та забігли назад на територію. У цей момент та тварина вже була в супермаркеті», — поділився Влад Шевченко у своєму Instagram.

Instagram-історія Влада Шевченка / © instagram.com/vlad.shevchenko_

У той момент самого блогера не було вдома. Його сім’я опинилася буквально за крок від небезпеки, але встигла повернутися назад. Усвідомлення того, наскільки тонкою була межа, прийшло вже згодом — разом із тривогою і вдячністю за випадок, який усе змінив.

«Нас врятували ці 15 хвилин. Інакше навіть не хочу уявляти, що могло бути», — зізнався він.

Інцидент стався 18 квітня — невідомий відкрив вогонь, після чого зайшов у супермаркет і утримував людей усередині. Територію оперативно оточили, розпочалися переговори. Після цього силовики провели штурм. Частину людей вдалося врятувати, постраждалим надали допомогу. Обставини та мотиви нападника встановлюють слідчі. Правоохоронці кваліфікували напад як терористичний акт.

