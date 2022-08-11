Зірка TikTok Влад Шевченко показав красуню-дружину та вперше розповів про їхнє знайомство

Зірка Інтернету Влад Шевченко має дружину Анастасію. У програмі ЖВЛ гуморист вперше поділився, як і де доля звела закоханих.

Разом подружжя вже шість років. А їхню долю вирішила війна на сході 2014-го. Шевченко, який сам родом з Вінниці, побачив майбутню дружину саме у рідному місті. І відтоді закоханий до нестями:

"Настя з Донецької області, з міста Покровськ, воно підконтрольне Україні й досі. Вона навчалася в Донецькому університеті, в Донецьку, а коли почалася війна частину університету перенесли у Вінницю. Там ми познайомилися, я закохався дуже сильно. Вона - моя муза, моя любов", - сказав Шевченко.

Саме дружина надихає і навіть допомагає Владу зі сценаріями для його роликів. Як зізнався гуморист, в майбутньому він планує створити ще й власне шоу на YouTube:

"Готується сценарій для першого випуску інтелектуально-розважального шоу. З реалізацією важкувато, бо, насправді, багато роботи є по тому, чим я зараз займаюсь, але база вже є", - сказав Влад.

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