Зірка "Тільки живи" Наталія Сумська пригадала історію, як її мамі передбачили народження доньки

Вже цієї суботи, 30 березня, о 19:00 на 1+1 Україна відбудеться прем'єра серіалу "Тільки живи".

Це історія про про хлопця, у якого війна забрала все, але допомогла знайти нове покликання, кохання та навчила розуміти, що насправді цінне. У серіалі знялись відомі українські актори Максим Самчик, Григорій Бокланов, Дарія Творонович. До касту також доєдналась Наталія Сумська. У "Тільки живи" глядачі побачать народну артистку України у ролі цілительниці баби Наді, яка допомагає військовим.

В інтерв'ю для сайту 1+1 Наталія Сумська розповіла, що сама не дуже звертає увагу на всілякі знаки та забобони, бо немає на те часу.

"У всі часи серед людей обов'язково були прозорливці, віщуни, мольфари — називаємо їх усіляко. Наприклад, у поемі Лесі Українки "Кассандра" головна героїня до такої міри бачила майбутнє, що їй самій було тяжко нести цей хрест. Урешті-решт не всі хочуть знати свій життєвий шлях наперед. У кінострічці "Чорний ворон" за романом Василя Шкляра я грала Явдоху, провісницю, цілительку, помічницю повстанців. На згадку про цю роботу маю нагороду "Золота дзиґа".

Наталія Сумська

Втім в житті акторки була історія, що її мамі передбачили народження доньки.

"Як це буває з багатьма — зустрічаєш циганку і хочеш чи ні, а мусиш слухати її просторікування. Моя мати тоді була саме при надії. Ворожка швидше вгадала, що буде саме дівчинка, і що прийде на світ Божий саме у неділю — так і сталося. Це було на Київщині, у маминому селі", - поділилась Наталія Сумська.

Наталія Сумська з мамою

Акторка також розповіла про розвиток культури під час війни та роботу над серіалом "Тільки живи". Варто зазначити, крім улюблених акторів, також у зніманнях воєнних сцен були задіяні професійні військові. На знімальному майданчику працювали військові консультанти, серед яких інструктор з Азову.

Нагадаємо, за сюжетом молодий режисер Вітька мріє зняти круте кіно та потрапити на червоні хідники міжнародних фестивалів. Але всі плани руйнує повномасштабне вторгнення, і тепер йому доводиться переглянути свої цінності. Незадовго до подій він зустрічає активістку Олексу, у яку закохується. Дівчина вирушає на фронт, і у її пошуках Вітька спочатку починає займається волонтерством, а згодом опиняється у складі загону українського командира Чумака. Тут він опановує нові навички: від тримання зброї до керування дроном, і стає учасником важливої операції, яка розставляє крапки над "і" у давньому протистоянні українського та російського офіцерів.

Серіал "Тільки живи" знято на замовлення державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (ДП "МПІУ").

Не пропустіть прем'єру серіалу "Тільки живи" на вже цієї суботи о 19:00 на 1+1 Україна.

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