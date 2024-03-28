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Зірка "Тільки живи" Наталія Сумська пригадала історію, як її мамі передбачили народження доньки

Зірка "Тільки живи" Наталія Сумська пригадала історію, як її мамі передбачили народження доньки

Наталія Сумська

Артистка також зізналася, як ставиться до віщувань та ворожінь.

Вже цієї суботи, 30 березня, о 19:00 на 1+1 Україна відбудеться прем'єра серіалу "Тільки живи".

Це історія про про хлопця, у якого війна забрала все, але допомогла знайти нове покликання, кохання та навчила розуміти, що насправді цінне. У серіалі знялись відомі українські актори Максим Самчик, Григорій Бокланов, Дарія Творонович. До касту також доєдналась Наталія Сумська. У "Тільки живи" глядачі побачать народну артистку України у ролі цілительниці баби Наді, яка допомагає військовим. 

В інтерв'ю для сайту 1+1 Наталія Сумська розповіла, що сама не дуже звертає увагу на всілякі знаки та забобони, бо немає на те часу. 

"У всі часи серед людей обов'язково були прозорливці, віщуни, мольфари — називаємо їх усіляко. Наприклад, у поемі Лесі Українки "Кассандра" головна героїня до такої міри бачила майбутнє, що їй самій було тяжко нести цей хрест. Урешті-решт не всі хочуть знати свій життєвий шлях наперед. У кінострічці "Чорний ворон" за романом Василя Шкляра я грала Явдоху, провісницю, цілительку, помічницю повстанців. На згадку про цю роботу маю нагороду "Золота дзиґа".

Наталія Сумська / ©
Наталія Сумська

Втім в житті акторки була історія, що її мамі передбачили народження доньки. 

"Як це буває з багатьма — зустрічаєш циганку і хочеш чи ні, а мусиш слухати її просторікування. Моя мати тоді була саме при надії. Ворожка швидше вгадала, що буде саме дівчинка, і що прийде на світ Божий саме у неділю — так і сталося. Це було на Київщині, у маминому селі", - поділилась Наталія Сумська.

Наталія Сумська з мамою / ©
Наталія Сумська з мамою

Акторка також розповіла про розвиток культури під час війни та роботу над серіалом "Тільки живи". Варто зазначити, крім улюблених акторів, також у зніманнях воєнних сцен були задіяні професійні військові. На знімальному майданчику працювали військові консультанти, серед яких інструктор з Азову.  

Нагадаємо, за сюжетом молодий режисер Вітька мріє зняти круте кіно та потрапити на червоні хідники міжнародних фестивалів. Але всі плани руйнує повномасштабне вторгнення, і тепер йому доводиться переглянути свої цінності. Незадовго до подій він зустрічає активістку Олексу, у яку закохується. Дівчина вирушає на фронт, і у її пошуках Вітька спочатку починає займається волонтерством, а згодом опиняється у складі загону українського командира Чумака. Тут він опановує нові навички: від тримання зброї до керування дроном, і стає учасником важливої операції, яка розставляє крапки над "і" у давньому протистоянні українського та російського офіцерів. 

Серіал "Тільки живи" знято на замовлення державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (ДП "МПІУ").

Не пропустіть прем'єру серіалу "Тільки живи" на вже цієї суботи о 19:00 на 1+1 Україна.

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